Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München ist derzeit der treffsicherste Stürmer in Europa.

Während der FC Bayern den Vertrag wohl gerne verlängern würden, scheinen der Stürmer und sein Berater den Rekordmeister zappeln zu lassen.

Mehrere Gründe lassen einen Abschied im Sommer 2023 wahrscheinlich erscheinen.

Niemand in Europa trifft derzeit so verlässlich wie Eric Maxim Choupo-Moting . In jedem der letzten sieben Pflichtspiele hat er mindestens ein Tor erzielt. Dies gelang weder Robert Lewandowski (FC Barcelona) noch Erling Haaland (Manchester City) oder Karim Benzema (Real Madrid). "Choupo hat riesige Fähigkeiten vor dem Tor", lobt sein Mitspieler Jamal Musiala. "Wir vertrauen ihm, dass er die Tore macht. Und das zeigt er auch."

Julian Nagelsmann freut sich ebenfalls über die Form-Explosion seines Torjägers. "Er ist wichtig für uns als Zielspieler. Es war vorher klar, dass er Qualität hat. Er hatte aber lange gefehlt mit Corona, dem Afrika-Cup, Rückenproblemen und muskulären Verletzungen", erklärt der Trainer. "In diesem Jahr ist er gesund. Und wenn er fit ist, wissen wir um seine aussergewöhnliche Qualität. Das ist nicht überraschend, sondern die logische Konsequenz aus einem gesunden Geist und einem gesunden Körper."

Salihamidzic möchte mit Choupo-Moting Vertragsgespräche führen

Die Frage ist allerdings, wie lange der FC Bayern noch von dessen Treffsicherheit profitieren kann. Der Vertrag des 33-Jährigen endet nach dieser Saison. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kündigte am Sonntag bei "Sky 90" an, mit dem Stürmer Vertragsgespräche führen zu wollen: "Wir sind froh, dass er bei uns ist. Er hat in den letzten Monaten sehr gute Leistungen gezeigt. Er trifft natürlich, was uns sehr hilft. Wir werden natürlich zu gegebener Zeit Gespräche führen."

Allerdings soll der Stürmer mit seiner Treffsicherheit auch das Interesse anderer Klubs geweckt haben. Das Portal "mediafootmarseille.fr" vermeldete, dass der englische Top-Verein Manchester United Interesse an Choupo-Moting haben soll. Als Stürmer könne er dort die Nachfolge von Cristiano Ronaldo antreten, der Manchester unbedingt verlassen möchte.

Salihamidzic gibt sich gelassen: "Ich spüre jetzt keinen Druck. Ich glaube, dass wir gut im Kontakt stehen und dass der Choupo sich in München sehr, sehr wohlfühlt. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Da muss irgendwann eine Einigung gefunden werden."

Choupo-Moting und Berater lassen den FC Bayern zappeln

Der Stürmer selbst scheint keine Eile zu haben. Laut Informationen der "Bild" wollen Choupo-Moting und dessen Berater Roger Wittmann sich mit den Vertragsgesprächen Zeit lassen und die Weltmeisterschaft abwarten, bei der der Torjäger für Kamerun spielt.

Der mögliche Hintergedanke: Mit einer erfolgreichen WM würde Choupo-Moting seinen Marktwert in die Höhe treiben und könnte im Spätherbst seiner Karriere als ablösefreier Spieler noch einmal einen hochdotierten Vertrag abschliessen.

Der Stürmer dürfte in seiner Karriere zwar gut verdient haben, war aber bei keinem seiner Ex-Vereine (HSV, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke City, Paris) der grosse Superstar und Top-Verdiener. Auch jetzt beim FC Bayern steht er in der Gehaltstabelle eher unten. Die "Sport Bild" schätzt sein Jahresgehalt auf rund 3,5 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Die Top-Verdiener wie Sadio Mané, Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané oder Kingsley Coman sollen 20 Millionen Euro oder mehr verdienen. Zwar dürfte der FC Bayern bereit sein, das Gehalt von Choupo-Moting ordentlich aufzustocken. Doch zu welcher Laufzeit?

Der FC Bayern bietet älteren Spielern keine längeren Verträge

Es gehört zur Philosophie des FC Bayern, älteren Spielern keine längeren Verträge mehr anzubieten. Selbst die Verträge von den Vereins-Ikonen Manuel Neuer und Thomas Müller, die im Sommer 2023 geendet wären, wurden lediglich um eine weitere Saison verlängert. Auch beim Abschied von Robert Lewandowski soll die Vertragslaufzeit eine Rolle gespielt haben.

Choupo-Moting allerdings dürfte sich einen längerfristigen Vertrag wünschen, um eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Hinzu kommt, dass in ihm grundsätzlich eine gewisse Wechselbereitschaft zu schlummern scheint. Der Bayern-Experte Christian Falk berichtet in dem Podcast "Bayern-Insider", dass der 33-Jährige bereits im vergangenen Sommer gerne nach Katar wechseln wollte, der Verein allerdings auf den laufenden Vertrag pochte.

Das wird im kommenden Sommer nicht möglich sein. Choupo-Moting hat seine Zukunft nun selber in der Hand und könnte diesen Vorteil gegenüber dem FC Bayern voll ausspielen.

